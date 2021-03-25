Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin 'orta parmaklı' fotoğrafı, Hong Kong'daki müzeden kaldırıldı

Hong Kong'da bulunan M+ Müzesi, Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin Tiananmen Meydanı'nda orta parmağını kaldırdığı fotoğrafı 'kaba' ve 'saygısız' olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Tadilatı devam eden ve 2021 yılı sonunda West Kowloon Kültür Merkezi'nde tekrar açılması planlanan M+ Müzesi, Ai Weiwei'nin 1997'de çektirdiği fotoğrafı açılışta göstermeyeceğini doğruladı.

Ai'nin Tiananmen Meydanı'na karşı orta parmağını kaldırdığı fotoğraf, bazı Hong Konglu politikacılar tarafından da 'kaba' ve 'saygısız' olarak nitelendirildi.

​Söz konusu fotoğraf ayrıca müzenin resmi web sitesinden de kaldırıldı.

Beyaz Saray'a karşı da orta parmak kaldırdı

Çinli aktivist sanatçı Ai'nin dünyanın birçok yerinde orta parmak kaldırdığı fotoğrafları bulunuyor.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan Beyaz Saray'a karşı da orta parmak kaldırdığı fotoğrafı bulunan Ai'nin, benzer fotoğrafları yine ABD'deki Trump Tower ve Paris'teki Eyfel Kulesi önünde de çektiği biliniyor.

'Pekin yönetimine karşı nefreti yayıyor'

Yeni Halk Partisi'nden Eunice Yung, fotoğrafın Pekin yönetimine karşı nefret yaydığını ve yeni ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiğini belirtti.

Fotoğrafta Ai'nin, orta parmağını komünist yönetimin sembolü olan Tiananmen Meydanı'na karşı kaldırdığı görülüyor.

2015 yılında ülkesini terk eden Çinli aktivist sanatçı Ai, siyasi nedenlerle önce Almanya'ya yerleşti. 4 yıl Almanya'da yaşayan sanatçı, 2019'da taşındığı İngiltere'de yaşamını ve sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor.