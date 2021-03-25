Temyiz Mahkemesi'nden Johnny Depp'e ret: The Sun'a karşı kaybettiği davaya itirazı kabul edilmedi

Hollywood yıldızı Johnny Depp, Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a eski eşi Amber Heard'ü 'dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybetmesinin ardından temyize gitmişti. Londra Temyiz Mahkemesi, Depp'in başvurusunu reddetti.

ABD'li oyuncu Johnny Depp için kendisi hakkında eski eşi oyuncu Amber Heard'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle "eşini döven" ifadelerini kullanan The Sun gazetesine açtığı ve kaybettiği davaya ilişkin tüm itiraz yolları kapandı.

Londra Temyiz Mahkemesi, Depp'in davaya itiraz dilekçesini reddetti.

Temyiz Mahkemesi hakimlerinin açıklamasında, kararın bozulması için bir ihtimal görülmediği belirtildi. Yargıçlar, duruşmanın 'adil bir şekilde tamamlandığını' söyledi.

Yüksek Mahkeme yargıcı Andrew Nicol geçen kasım ayında, Sun gazetesine dava açan Depp'in aleyhine karar vermişti. Karar metninde, şiddet döngüsünün 2013 yılında başladığı ve Depp'in Heard'ü 12 kez darp ettiği belirtilmişti. Kararda ayrıca, evlilikleri boyunca Depp'in uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra da eşini darp de ettiği ifade edilmişti.

Geçen hafta, Depp'in avukatları Nicol'ün kararının "yanlış" olduğunu söylemiş ve Heard'ın davadan kazandığı parayı bir hayır kurumuna bağışladığı iddiasının 'manipülatif bir yalan' olduğunu gösteren yeni kanıtlar sunmak istediklerini belirtmişlerdi.