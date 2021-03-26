Düğünde havaya ateş açan damat, kayınpederini kafasından vurdu

Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte düğün törenine katılan 27 yaşındaki damat iddiaya göre, düğün öncesi gelin alma töreninde kız evinin önünde sevinç gösterisi yapmak için belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını ateşledi.

Bu sırada olay yerinde bulunan kayınpeder Ali A., damadının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla kafasından vuruldu.

Hastaneye kaldırıldı

Ali A. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ali A., kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde başlatılan inceleme sürerken, A.Y.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.