Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Mısır'da bulunan Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given isimli geminin kurtarma çalışmalarına ait görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. Kullanıcıların, kaydedilen görüntüler üzerinden çok sayıda 'meme' hazırladıkları görüldü.

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kurtarma çalışmaları sırasındaki görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. İnternet kullanıcıları, kurtarma çalışmaları sırasında kaydedilen görüntülerden çok sayıda 'meme' hazırladı.

Paylaşılan görüntülerde, bir iş makinasının devasa gemiyi kurtarmaya çalışırken çekilen fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı, geminin üzerine "Görevlerim", geminin yanında çok küçük boyutlarda kalan iş makinasının üzerine ise "Kaydettiğim ilerleme" notunu düştü.

This is my favourite meme format in a long time pic.twitter.com/p7XOuC43PU — Ben Harris-Roxas (@ben_hr) March 24, 2021

Başka bir kullanıcı ise, fotoğrafa "Sistematik ırkçılık" ve "Çeşitlilik ve kapsayıcılık" notunu düştü.

​Öte yandan, kanalı tıkayan gemiye şiir yazan ve gemi için şarkı söyleyen kullanıcıların da olduğu görüldü.

theres a ship stuck in the Suez Canal so @WordKerfing and i wrote a song for it #evergiven pic.twitter.com/ftDRhmrfvL — janie jaffe (@janie_jaffe) March 25, 2021

​Geminin nasıl kurtarılacağı konusunda bir çözüm önerisi olduğunu söyleyen bir Reddit kullanıcısı ise, Photoshop uygulaması üzerinden geminin görselini kestiği bir tasarımı paylaştı.