Avrasya Tüneli'nde doğum: Bebeğin kordonu arabanın içinde kesildi

Doğum sancıları tutan Seda Giray, Avrasya Tüneli'nde doğum yaptı. Giray “Çok sakin bir şekilde doğdu oğlum, sağ olsun” derken eşi Deniz Giray “Tüm operasyon koltukta oldu, kordonu arabada kesildi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı.

Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı. Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.

‘Nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu’

Kartal'da yaşadıklarını ve doktorlarının bulunduğu Bahçelievler'deki hastaneye bir an önce yetişmek için yola çıktıklarını anlatan anne Giray, şunları söyledi:

"Sancı saat 05.00 gibi başladı ama evden çıkıp buraya gelinceye kadar sancılar çok şiddetlendi. Ben de doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Baktım ki bebek geliyor… Nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu, aklıma onlar geldi.

‘Çocuğu anne karnında bırakmaya çalışmak hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyor’

Tabii acı, sancı hepsini yaşadım. Biraz yüksek sesle bağırmış, çağırmış da olabilirim ama bebek baktım ki geliyor artık, onu doğurmak zorunda olduğumu anlayınca, gerekeni yapmak durumundaydım. Çünkü onu anne karnında bırakmaya çalışmak hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Sonra bir baktık geldi. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım.

‘Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım’

Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun. Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Biz şanslıyız, bebeğimizi babamızın da gayretiyle sağlıkla kucağımıza aldık."

‘Tüm operasyon koltukta oldu, kordonu arabada kesildi’

Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikten sonra o anları kaydeden baba Deniz Giray da, "Tam doğum anını kaydedemedik tabii ki, o sırada biz de çok paniktik. Avrasya Tüneli'nden çıktıktan 10 dakika sonra çekebildim. Doğmuştu artık, durumu iyiydi bize göz kırpıyor, hareket ediyordu. Paniğimiz biraz azalmıştı. Onu sardık, o zaman çekebildik. Hastaneye gelince, Canan hemşire hemen arabaya koştu, bindi. Kordonu arabada kesildi. Tüm operasyon koltukta oldu" ifadesini kullandı.