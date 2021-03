Şarkıcı Moby, Natalie Portman'la flört iddiasının kitabının 'banal bir parçası' olduğunu söyledi

Otobiyografi kitabında Natalie Portman ile bir süre sevgili olduklarını yazan ve daha sonra özür dileyen ABD'li DJ ve yapımcı Moby, bir senenin ardından konuyla ilgili tekrar açıklama yaptı.

PA haber ajansına konuşan Moby, kitabının Portman'la ilgili kısmı hakkında "Çok ilgi gördü ama kitabın inanılmaz derecede önemsiz, banal bir kısmıydı. Ancak içinde yaşadığımız dünyada insanların ilgisini çeken şeyler bunlar" diye konuştu.

Mobby ayrıca, 28 Mayıs'ta yayımlanacak belgeseli hakkında da konuştu. Moby, alkol bağımlılığı ve geçirdiği depresyon sürecinden bahseden belgeselle ilgili "İnsanlara gerçek Moby'nin kim olduğunu göstermek istiyorum" dedi.

Moby belgeselde, sarhoş olduğu için yataktan çıkamadığı ve bu nedenle annesinin cenazesine gidemediği bir kısmın olduğunu belirterek, "Harika hayatlar yaşadığını düşündüğünüz çok kişi olur, ta ki onların mutsuz olduklarını anlayana kadar. Çevremdekiler, arkadaşlarım veya AA (Adsız Alkolikler) toplantılarında tanıştığım kişiler, aslında dürüst olmaya istekli ancak ya utanıyorlar ya da saklamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Özür dilemişti

Moby, anılarını anlattığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını kaleme almıştı. Portman bu iddiayı reddetse de söyleminden vazgeçmeyen Moby, 'kanıt olarak' oyuncuyla fotoğrafını paylaşarak "Natalie Portman'ın hiç çıkmadığımızı söylemesi beni şaşırttı, çünkü aslında çıktık" demişti.

Portman bu iddiayı tekrar yalanlayarak "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğumda yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını hatırlıyorum" demiş, Moby'nin fotoğraflarını paylaşmasını da 'uygunsuz' bulduğunu ifade etmişti.

Bunun üzerine Portman'dan özür dileyen Moby, Instagram hesabındaki paylaşımında "Portland ile 20 yıl önce ilk tanıştığımızda daha sorumluluk sahibi ve saygılı davranmalıydım" dedi.