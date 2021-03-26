Diriliş Ertuğrul'dan etkilenip 'Pakistani Ertuğrul'u çektiler: Bu dizi bize şanlı tarihimizi gösteriyor

Yaklaşık 150 Pakistanlı, beğenerek izledikleri Diriliş Ertuğrul dizisini, kendi yorumlarıyla ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla çekmeye başladı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Swat şehrinden bir grup genç, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine olan sevgilerini köylerinde oluşturdukları amatör sete taşıdı.

Swat'ın Odigram köyünde 15 ila 26 yaşlarındaki yaklaşık 150 Pakistanlı, beğenerek izledikleri Diriliş Ertuğrul dizisini, kendi yorumlarıyla ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla çekmeye başladı.

Youtube'da açtıkları hesap ile çektikleri bölümlerden parçalar paylaşan gençler, Ramazan Bayramı sonrası ‘Pakistani Ertuğrul’ ismini verdikleri diziyi yayımlamayı planlıyor.

Gençler, Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenerek üretmeye başladıkları kılıç, balta, ceket ve börk gibi çeşitli eşyayı, şehirde açtıkları dükkanda satıyor.

Gelirlerini dizi çekim masrafları için kullanan gençler, Hindistan ve Afganistan'dan da sipariş aldıklarını belirtiyor.

Swat şehrinde, alp kıyafetleri ve ellerindeki Kayı bayrakları ile tanınan gençler, halkın kendilerine alıştığını söylüyor.

Pakistanlı gençler, Pakistani Ertuğrul dizisini neden çektiklerini, bu süreçte yaşadıklarını ve hayallerini Anadolu Ajansı’na (AA) anlattı.

‘Bizi çok etkiledi’

Pakistani Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Muhammed Abbas, lise öğrencisi olduğunu belirterek "Biz kendi dizimizi çekmeye kararını Diriliş Ertuğrul'u izledikten sonra verdik. Bu dizi bizi çok etkiledi" dedi.

Abbas, diziyi izlemeye başladıktan sonra ceket, kılıç ve balta yapmaya başladıklarını ifade ederek "Daha sonra ufak ufak sahneler çektik. Bunun üzerine daha heveslendik ve bu seriyi başlatmaya karar verdik" diye konuştu.

Abbas, "Türkiye'den Anadolu Ajansı buraya geldi. Bunun için çok minnettarız. Bizim sesimizi duyuracaklar. Bu bizim için onurlandırıcı bir şey" şeklinde konuştu.

‘Ertuğrul bize geçmişimizi hatırlattı’

Pakistani Ertuğrul'da Turgut Alp'i canlandıran Nurullah Han da Diriliş Ertuğrul'un İslam tarihini esas aldığını belirterek "Daha önce biz Hint ve İngiliz filmleri seyrederdik ve zamanımızı boşa harcardık. Fakat bu dizi bize kendi geçmişimizi ve şanlı tarihimizi gösteriyor. Bu bize atalarımızın yolunu izlersek yeniden canlanabileceğimize dair umut veriyor" ifadesini kullandı.

Han, köy çarşısında çömlekçi dükkanı olduğunu dile getirerek "Turgut'u çok sevdiğim için bizim oluşturduğumuz dizide Turgut'u oynuyorum" dedi.

İlk başta tahtadan kılıçlar yapmaya başladıklarını ve sonrasında dizi çekmenin daha iyi olacağını düşündüğünü kaydeden Han, "Bunun üzerine Ertuğrul dizisinde olduğu gibi kılıç, ceket ve çeşitli malzemeyi üretmeye başladık ve bu noktaya geldik" diye konuştu.

Öte yandan, oyuncu Celal Al, Pakistanlı gençlerle görüntülü olarak yaptığı görüşmede, bu girişimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Kardeşlerim Allah yardımcınız olsun. Bizler sizleri seviyoruz. Tüm kardeşlerimizi Türkiye'ye bekliyoruz" dedi.