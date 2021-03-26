Kayıt
21:08 26 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Dünyanın ilk dijital evi 'Mars House' 515 bin dolara satıldı

    Instagram / Krista Kim
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092703_0:-1:1282:721_1200x675_80_0_0_72c0c8da6fc3d6f6b4d48cb0c783fb3a.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103261044127731-dunyanin-ilk-dijital-evi-mars-house-515-bin-dolara-satildi/

    Son dönemlerde bir çok kişinin gitmek için hayal ettiği Kızıl Gezegen'deymiş gibi hissettiren ve şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan sanal NFT evi ‘Mars House’ 500 bin doların üzerinde fiyatla alıcı buldu.

    Dünya genelinde adeta yeni bir akım haline gelen ve dijital sanatın her geçen gün popülaritesini artırmasıyla birlikte birçok NFT (non-fungible token) eserleri rekor fiyatlara alıcı buluyor.

    ​Dünyanın ilk dijital NFT evi 'Mars House' kısa süre önce 500 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı.

    Sanal yapı dijital tasarımcı Krista Kim tarafından tasarlandı. Evin alıcısının ismi açıklanmazken ‘Mars evi’nin yeni sahibi dijital sanatçı Krista Kim’e 288 Ether (yaklaşık 515 bin dolar) kripto para ödedi.

    Koronavirüs salgını sırasında 'dijital zen felsefesini kullanarak iyileştirici bir atmosfer oluşturmak için tasarladığını’ söyleyen Krista Kim, alıcının kurgusal evrenine (Metaverse) 3D dosyası olarak gönderildiğini ifade etti.

    Mars manzarası hakim

    Etkileyici bir görünüme sahip olan ‘Mars House’un Kızıl Gezegen’deki bir dağın tepesinde gibi göründüğü ve sakinlerine Mars’ın manzarasını sunduğu ifade edildi.

    Şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan Mars House'un, temperlenmiş cam ve kumaştan yapılmış eşyalarla döşenmiş olduğu ve sonsuzluk havuzuyla birlikte yemek, oturma ve uyuma alanına sahip olduğu belirtildi.

    'Pandeminin ilk dalgası sırasında tasarladım'

    Kim’in, "Bu alanın, dijital çağ için avangart lüksün yeni bir tanımı olan 'Meditatif Tasarım' tutkumu sergilemesini istiyorum. İlk dalga Kovid-19 karantinası sırasında Mayıs 2020'de Mars House'u tasarladım. NFT sanatı için herkes evine bir LED duvar kurmalı" ifadelerine yer verildi.

    İlgili konular:

    Gucci'nin en ucuz ayakkabısı satışta: 12 dolara dijital sneaker
    Fed Başkanı Powell: Merkez bankası dijital para birimi, nakit ve diğer para türleriyle bir arada olmalı
    'Dijital detoks' yarışması: 24 saat ekrana bakmayana 2 bin 400 dolar verilecek
    Fed Başkanı Powell'dan dijital para birimi konusunda 'acelemiz yok' mesajı
    Merkez Bankası'nın dijital parasının hukuki altyapısı ve dijital banka lisansı düzenlemesi 2021'de tamamlanacak
    Etiketler:
    Satış, Ev, dijital eser, Kızıl Gezegen, Mars
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şimdiye kadar kurtarma çalışmalarının başarılı olamamasının nedeninin geminin pruvasının kanalın içine saplanmış olabileceği belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderen Hollandalı firma ise geminin kanaldan çıkarılmasının birkaç hafta sürebileceğini açıkladı
    Süveyş Kanalı'nda tıkanıklık: petrol ve gaz sevkiyatı tehlikede
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet