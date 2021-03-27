D-655 karayolunun 85 metrelik bölümü çöktü

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Jandarma ekipleri Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kesere araçların geçişine izin vermedi. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak - Ereğli yoluna yönlendirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gönderilen teknik heyet, bağlantının sağlanması için alternatif yol oluşturmak için çalışmalara başladı.
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