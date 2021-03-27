Anne kedi, yavrularını doktora götürdü: 'Miyavlayarak yardım istedi'

İzmir'de bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler, veteriner işleri müdürlüğünde tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir anne kedi, iki yavrusunu bir gün arayla sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, veteriner işleri müdürlüğüyle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten sağlık işleri müdürlüğü çalışanları, şöyle konuştular:

"Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük.

'İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor'

Veteriner işleri müdürlüğünü arayarak elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Yavruların gözleri kısa sürede açılınca hepimiz çok mutlu olduk. Daha sonra anne kedi ve yavrularını, daha iyi bakılmaları için Uzundere’ye gönderdik. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık, hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik."

Anne kedi, yavrularını doktora götürdü: 'Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi'https://t.co/sgGXgBZZ5U pic.twitter.com/1B6piApHZU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2021

Tedavilerine Uzundere’de bulunan veteriner işleri müdürlüğünde devam edilen anne kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.