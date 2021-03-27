85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı: 'Bu araç için sevgi demek söz mü?'

Ordu’da yaşayan ve yaklaşık 30 yıl önce satın aldığı vosvos aracı ile Türkiye’nin çeşitli noktalarını dolaşarak anılar biriktiren 85 yaşındaki Altan Şerefoğlu, aracına halen gözü gibi bakıyor. Şerefoğlu, "Bu araç için sevgi demek söz mü? Tamir edebiliyorsam bu aşktır" diyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka mahallesinde yaşayan Altan Şerefoğlu, yaklaşık 30 yıl önce vosvos olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle marka/model otomobil satın aldı.

Türkiye’nin çeşitli illerine gittiği aracı ile onlarca farklı anı biriktiren Şerefoğlu, Ordu içinde ve farklı illerde düzenlenen vosvos etkinliklerine de katıldı. Şu an evinin önüne yaptığı garajında aracını muhafaza eden ve aralıklarla kontrol edip bakımlarını yapan Şerefoğlu, satmayı düşünmediği aracını çocuklarına miras bırakmayı düşünüyor.

'Gözüm gibi bakıyorum'

Yaklaşık 30 sene önce aldığı araca halen gözü gibi baktığını ifade eden Şerefoğlu, "Ordu’da vosvos şenliklerine katılıyorum. Buradan şenlik için Bodrum’a gittim. Farklı illere de gidip, şenliklerden plaketler aldım. Bu araca gözüm gibi bakıyorum. Kendi mesleğim de tamircilik olduğu için gezebiliyorum ancak artık uzun yola gidemiyorum. Yaşım da ilerlediğinden dolayı yollar tehlikeli oluyor. Bu aracı satmayı hali hazırda düşünmüyorum. Çocuklarım da aracı satmamı istemiyor. Ben de gözüm gibi bakıyorum, yapacak başka bir şeyim yok" dedi.

"Aracın, bakımlarını yapıyordum ancak şu an yaşım ilerlediği için ustaya götürüyorum ve ustaya istediğim gibi kendim yaptırıyorum” diyen Şerefoğlu, "Arabamı ustaya bırakmıyorum. O yüzden bu araca binen şaşırıyor, çünkü bakımları sürekli yapılıyor. Türkiye’de farklı illere gittim, yaylalara çıktım, şu an hastalık dolayısı ile dolaşamıyorum, toplantılar da yapılamıyor" şeklinde konuştu.

Aracı ile arasında bağ olduğunu ifade eden 85 yaşındaki Şerefoğlu, şöyle konuştu: