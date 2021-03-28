Engelli çocuk koronavirüse yenik düştü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 17 yaşındaki engelli Mustafa Karcıoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Uzun süre yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Karcıoğlu, durumunun ağırlaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Karcıoğlu'nun cenazesi bugün Tomarza Mezarlığı'nda toprağa verilecek.