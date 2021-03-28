Kayıt
16:07 28 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüs geçiren profesörde hafıza kaybı görüldü: Uzmanlar uzamış korona sendromuna karşı uyardı

    © AA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043261437_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_1a26e4658f03294848a32b81320d1023.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103281044136381-koronavirus-geciren-profesorde-hafiza-kaybi-goruldu-uzmanlar-uzamis-korona-sendromuna-karsi-uyardi/

    Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, koronavirus geçirdikten sonra hafıza kaybı yaşayıp vücudunda hasarlar oluştu. Prof. Dr. Recep Tekin ise hastalığı geçiren hastalarda hafıza kaybının 1 yıla kadar sürdüğünü ifade ederek, vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.

    Bir yılı aşkın bir süredir dünyada etkili olup birçok yönde hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının insan vücuduna verdiği hasarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, ekim ayında koronavirüse yakalandı. 18 günlük tedaviden sonra koronayı atlatan Prof. Dr. Kavak’ta, koronavirüs sonrası kollarında ağrılar, kalpte sıkışma ve hafıza kaybı baş gösterdi. 

    Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs geçiren hastalarda korona sendromlarının meydana geldiğini belirterek, geçici hafıza kayıplarının da 6 ay ile 1 yıl arasında devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Tekin, hafıza kaybı yaşayan vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.

    ‘Bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi başladı’

    14 yaşındaki kızının koronavirüse yakalandığını ve yaşından dolayı semptomları olmadığı için evde koronavirüse yakalandığını belirten Prof. Dr. Orhan Kavak, ilk 7 gün herhangi bir şeyle karşılaşmadığını belirtti. 

    İl Sağlık Müdürlüğünün vermiş olduğu çeşitli ilaçları kullandığını aktaran Prof. Dr. Kavak, "Sonra dekort iğne kullandım ve oksijenle ilgili bir iğne kullandım. 7’nci günden sonra ciddi öksürüğüm başladı. Bu öksürük sürecinde eve oksijen tüpü getirdim. Bu oksijen tedavisiyle 18’inci günden sonra korona pozitifliğim negatife dönüştü. Fakat bu süreçten sonra her ne kadar ilaç tedavisi ve kendi tedavimi yapmış olsam da birtakım semptomların vücudumda devam ettiğini gördüm. Daha önce özellikle sol kolumda bir ağrı olmadığı halde sol kolumda ağrılar oluştu, hala da mevcut. Kalbimde zaman zaman sıkışmalar söz konusu. Koronadan önce hafızam yerindeydi ve çok eski tarihleri detaylarıyla beraber düşünebiliyordum ve anlatabiliyordum. Fakat son dönemlerde, zaman zaman unutkanlıklarım başladı. Normal gün içinde yapabileceğim, bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi gerçekleşti. İsim hafızam tamamen yok oldu" dedi.

    ‘Hafıza kaybı 1 yıla kadar olabiliyor’

    Koronavirüs geçiren hastalarda uzamış korona sendromları diye bir sendrom olduğunu kaydeden Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs geçiren kişilerde 6 aya kadar olan sürede halsizlik, yorgunluk, vücut ağrısı, geçici hafıza kaybı oluşabildiğini söyledi. Prof. Dr. Tekin, "Ya da hafızada güçsüzlük diyebiliriz. Depresyon, bacaklarda ağrı, eklem ağrısı, sırt ağrısı oluşabiliyor. Bunun yanında uyku bozukluğu gibi birçok semptom uzamış korona sendromunda görülebiliyor. Bu hastamıza baktığımız zaman korona geçirdikten sonra kısa süreli geçici hafıza kaybı ya da hafızada güçsüzlük olabiliyor. Yayınlara baktığımız zaman bu hafızadaki güçsüzlük, ya da geçici hafıza kayıpları genellikle kısa süreli oluyor. Uzamış korona sendromlarında bu tür semptomlar gelişebiliyor ve bunların birçoğu 6 ay en geç 1 yıla kadar toparlıyor. Bu tür hastaların bu konular nedeni ile endişe etmelerini istemiyoruz. Bu kişilere zaman içinde gazete okumalarını, bulmaca çözmelerini, B vitamini eksikliği varsa bunları desteklemelerini istiyoruz. Zaman içinde genellikle bu tür şikayetlerin geçtiğini görüyoruz. Eğer çok uzun süre devam ediyorsa bir psikologdan, nörologdan destek almalarını öneriyoruz" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Prof. Ceyhan: İntranazal aşı koronavirüsü bulaştırmayı önlüyor
    'Koronavirüs nedeniyle kaybedilen koku duyusu koku eğitimiyle geri kazanılabilir'
    Prof. Dr. Şener uyardı: Koronavirüste İngiltere varyantı daha baskın, taramaların yüzde 80’i pozitif geliyor
    Etiketler:
    etkili, hafıza, bulmaca, korona sendromu, Prof. Dr. Recep Tekin, Hafıza kaybı, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, Dicle Üniversitesi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye listede 2013’ten beri Türk kahvesi ile yer alıyor
    UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan meşhur yemekler
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet