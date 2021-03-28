Kavga ettiği kişiyi korkutmak için çevreye ateş etti: 4 yaralı

Denizli’de daha önce kavga ettiği bir kişiyi korkutmak için cadde ortasında ateş eden adam, yoldan geçen 4 kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde cadde ortasında husumetlisini gören A.A., aracında bulunan tüfeği ile ateş etti. 3 el ateş eden A.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmalar cadde üzerinde gezen 4 kişiye isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadeleriyle iz süren polis ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.

İHA'nın ahberine göre Yunus timleri, Kınıklı Caddesi üzerinde aracı park halinde buldukları aracı inceledikleri sırada A.A., polis ekiplerinin yanına gelerek teslim oldu.

Bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.A.’yı gözaltına aldı. Olay yerinde ilk ifadesinde A.A., daha önce A.Ö., ile kavga ettiklerini, dayak yediği ve bu durumu sindiremediği için korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

A.A.'nın tüfeği sakladığı yerde ruhsatsız tüfek ve tabancanın yanı sıra çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise olayda yaralanan Halil Necip B., L.N. ve 2 vatandaşı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan vatandaşların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.