Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisi kurtarıldı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturması nedeniyle kanalı tıkayan Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi kurtarıldı. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın trafiğe ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, geçen hafta salı günü karaya oturarak Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinin tıkanmasına yol açmıştı.

Kanalı enlemesine tıkayan gemiyle ilgili bir haftadır devam eden kurtarma çalışmalarında ise sona gelindi.

Inchcape Shipping denizcilik hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, "Ever Given sabah 4.30 sularında başarılı bir şekilde yüzmeye başladı. Şu anda güvende. Sonraki adımlar hakkında daha fazla bilgi, öğrenildikten sonra paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

​Öte yandan, sosyal medyada da geminin yeniden hareket ettiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Kanalın tam kapasiteyle ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

Parece que o #EverGiven se move novamente no Canal de Suez 🙌🚢pic.twitter.com/J3HspAiXrR — Jeff Nascimento (em 🏠) (@jnascim) March 29, 2021

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