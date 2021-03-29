İzmir'de kadına şiddet: 'Fotoğraf beğendiği' için kız arkadaşına beyzbol sopasıyla saldırdı

İstanbul’dan 4 yıl önce İzmir’e taşınan 24 yaşındaki kadın, çalıştığı iş yerinde tanışıp aynı evde yaşamaya başladığı Berk Öcalan'ın saldırısına uğradı.

Öcalan, sosyal medyada bir arkadaşının fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopasıyla kadını 4 saat boyunca darp etti.

Polise sığınan kadın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Berk ile 1.5 yıldır sevgiliyiz, beraber yaşıyorduk. Birkaç defa ayrılıp barıştık. Yaklaşık 5 ay önce de yine bir tartışmamız sonucunda ben annemin yanına İstanbul’a gitmiştim ancak daha sonra barıştık ve İzmir’e döndüm. Olay günü evde Berk bana bir erkek arkadaşımın sosyal medyadan beğendiğim fotoğrafını gösterdi ve bana ‘Sen niye bu çocuğun fotoğrafını beğendin, bu kim’ diyerek tartışmaya başladık. Daha sonra Berk iyice çıldırdı, ben ne dersem inanmamaya başladı.

'Annemi aradı'

Tokat attı, kafama, yüzüme yumruk attı. ‘Senin gözün dışarıda herhalde’ diyordu. Beyzbol sopasıyla bacaklarıma, göğsüme, koluma vurdu. Kolum kırıldı. Telefonumu aldı, kapıyı üzerime kilitledi. Berk ertesi gün içki şişesini bulamayınca bana yine vurdu. Sonra da annesine gönderdi. Ben de polise gittim. Polisler ambulans çağırdı. Hastaneden çıkınca da İstanbul’a döndüm. Berk o gece annemi arayıp, ‘Kızını dövdüm ama niye dövdüm soruyor musun’ demiş.”