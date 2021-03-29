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    Yönetimi protesto eden Galatasaraylılardan İstanbul Sözleşmesi ilanı

    © AA / Aytaç Ünal
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    Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine sessiz kalan yönetimi eleştiren Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, 'İstanbul Sözleşmesi' başlığıyla ilan verdi. İlanda, yüzlerce üyenin imzası yer aldı.

    Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin açıklama yayınlarken, Galatasaray ve Beşiktaş yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

    Yönetimin bu konudaki sessizliğini eleştiren Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, verdikleri ilanla hem yönetimin tavrına tepkilerini ortaya koydular hem İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi çağrısı yaptılar.

    Yüzlerce üye tarafından imzalanan ve Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan tam sayfa ilanda şu sözlere yer verildi:

    "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 2012 günü kabul edilmiş olan ve Türkiye'nin ardından 33 ülkenin imzacı olduğu, adını kulübümüzün kurulduğu, dünyanın göz bebeği İstanbul şehrinden alan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin 9 yıl 8 gün sonra ani bir karar sonucu iptal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda, 'Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir; hüsranına ağlasın' diyerek, özgür, gelişmiş ve dogmalara hapsedilmemiş kız çocuklarının ve kadının toplumdaki açısından önemini belirten Tevfik Fikret'in kürsüsünü emanet almış bizler, 21. yüzyılda, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi kavramlarla mücadele eden her türlü fikrin yanında durmayı, gönül verdiğimiz renklere bir borç olarak bilmekte ve görmekteyiz."

    Açıklamada ayrıca 'özgürce yaşama hakkı'na vurgu yapıldı ve "Toplumu oluşturan her bir bireyin özgürce yaşama hakkı kutsaldır. Bilim ve teknolojinin, dünyanın sınırlarını aştığı bu dönemde, sadece belirli bir zümrenin veya kadınların değil, toplumsal cinsiyete dayalı yüzyıllardır süregelen rollerin çağa ayak uydurması ve toplum olarak her bir bireyin kucaklanması ve korunması ile, aile içi şiddet, kadına şiddet veya kadına toplum içerisinde cinsel ayrımcılık gibi çağ dışı uygulamaların ise sona ermesi gerekmektedir. Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir ve bu şekilde ele alınması gerekmektedir" denildi.

    Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, yöneticilerin İstanbul Sözleşmesi'ne dair tutumu da eleştirdi:

    "Sporun her alanında kadın sporcularının başarıları ile göğsü kabaran Galatasaray Spor Kulübü'nün aşağıda imzası bulunan üyeleri olarak bizler, kulübümüzün seçilmiş yöneticilerinin sessiz kalmayı tercih ettiği şu durumda, gelecek yüzyıllarda çeşitli spor dallarında gerek kulübümüzün, gerek ise ülkemizin bayrağını dalgalandıracak kadınlarımızın, çocukken şiddet görmediği, aile içi şiddet nedir bilmediği, toplumda yerleşik dogmalar nedeniyle hayallerine ulaşmasının engellenmediği bir toplumsal bilince ulaşmak adına, ülkemizin uluslararası nitelikte bağlayıcılığı olan sözleşmelere taraf olması gerektiğine inandığımızı belirtiriz."

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    Etiketler:
    İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray
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