2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu

Consumer Reports tarafından yapılan araştırmaya göre, 2021'in en iyi akıllı telefon modelleri belirlendi. Apple iPhone 12 Pro Max yılın en iyi akıllı telefonu seçildi. Yılın bütçe dostu telefonu OnePlus Nord N10 5G olarak belirlenirken, pil ömrü şampiyonu ise 48.5 saat ile Nord N100 cihazı oldu.

Her sene, yılın en iyi akıllı telefonlarını belirleyen Consumer Reports adlı organizasyona göre, 2021 yılının en iyi telefonları belirlendi. Araştırmaya göre, Apple iPhone 12 Pro Max yılın en iyi akıllı telefonu seçildi.

The #iPhone12ProMax is one of the best smartphones of the year and the top-rated iPhone model in 2021, according to Consumer Reports. https://t.co/kY1WRiFQ37 pic.twitter.com/cWz0xO2Xpw — AppleInsider (@appleinsider) March 25, 2021

​Android işletim sistemine sahip en iyi akıllı telefon modeli ise Samsung'un Galaxy Note 20 Ultra 5G isimli cihazı oldu.

Araştırmaya göre, yılın 'bütçe dostu' telefonu OnePlus Nord N10 5G olarak belirlendi.

Pil ömrü en uzun süren akıllı telefon ise muadillerine göre daha makul bir fiyata sahip olan Nord N100 (48.5 saat) oldu. Nord N100'ü Samsung Galaxy A71 (43 saat) ve iPhone 12 Pro Max (41 saat) takip etti.

'Apple, yeni cihazı için Samsung'dan ekran paneli aldı'

Yeni cihazı için geçen günlerde Samsung'dan ekran paneli satın aldığı belirtilen Apple'ın, bu cihazı İphone 13 veya İphone 12s adıyla, 2021 yılının eylül veya ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Yeni cihazın, 120 Hz LTPO OLED adı verilen ekran paneliyle birlikte yenileme hızının ve görüntü kalitesinin artacağı tahmin ediliyor.