Balıkesir'de 67 yaşındaki kadın, Kenan Sofuoğlu'na meydan okudu: 'Var mısın yarışa?'

Ülke TV'de Harun Şen'in sunduğu 'En iyisi gezmek' programında, Balıkesirli 67 yaşındaki Fadime Demirel, Dünya Supersport Şampiyonu ve AK Parti milletvekili motosikletçi Kenan Sofuoğlu'na "Var mısın yarışa?" diyerek meydan okudu.
Şen'in "Sofuoğlu'na rakip misin?" sorusunu yanıtlayan Demirel, "Görürsem meydan okurum, görmedikten sonra bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.
Fadime Abla’dan Kenan Sofuoğlu’na Meydan Okuma...— ÜLKE TV (@ulketv) March 29, 2021
Harun Şen’in sunumuyla ekrana gelen En İyisi Gezmek’te eğlenceli anlar yaşandı. Balıkesir Sındırgı’da motosikletiyle boy gösteren Fadime abla Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu’na meydan okudu. #kenansofuoglu pic.twitter.com/ZZPi8box8r
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