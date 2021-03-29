Balıkesir'de 67 yaşındaki kadın, Kenan Sofuoğlu'na meydan okudu: 'Var mısın yarışa?'

Ülke TV'de yer alan 'En iyisi gezmek' programında, Balıkesir'de yaşayan Fatma Demirel, dünya şampiyonu motosikletçi ve AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'na meydan okudu.

Ülke TV'de Harun Şen'in sunduğu 'En iyisi gezmek' programında, Balıkesirli 67 yaşındaki Fadime Demirel, Dünya Supersport Şampiyonu ve AK Parti milletvekili motosikletçi Kenan Sofuoğlu'na "Var mısın yarışa?" diyerek meydan okudu.

Şen'in "Sofuoğlu'na rakip misin?" sorusunu yanıtlayan Demirel, "Görürsem meydan okurum, görmedikten sonra bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.