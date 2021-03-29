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    Sahibi ölen köpek 'Köpüş' yeni sahipleriyle

    İntihar eden sahibinin vasiyeti yerine getirildi, 'Köpüş' sahiplendirildi

    © DHA
    Yaşam
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    İstanbul Ataşehir'de yalnız yaşadığı evde intihar eden reklamcı Murat B.'nin sokakta bulduğu ve 'Köpüş' adını verdiği köpeğin sahiplendirilmesi yönündeki vasiyeti, komşularının çabalarıyla yerine getirildi.

    Ataşehir'de yaşayan 38 yaşındaki reklamcı Murat B. 15 Şubat'ta evinde intihar etti. Murat B., intihar öncesi yakınlarına 7 yaşındaki köpeğinin sahiplendirilmesi vasiyetinde bulundu.

    Sahibinin ölümünün ardından götürüldüğü barınakta yeme-içmeden kesilen köpek için komşular harekete geçti. 

    'Köpüş barınakta sürekli ağlıyordu'

    Köpüş'ün eski sahibi Murat B.'nin komşusu Başak Papila, "Murat Bey'i 6 seneden beri tanıyordum, karşı komşum. Murat, Köpüş'ü iki aylıkken sokakta yaralı bir şekilde bulmuş. Tedavisini yaptırmış. Murat'ın ölümü bizi gerçekten çok yıktı. Murat'ın öldüğü günün gecesi ekipler, Köpüş'ü mecburen barınağa götürmek zorunda kaldı. Ertesi gün biz Murat'ın bütün komşuları olarak Köpüş'ün barınakta kalmasını istemedik. Çünkü Köpüş barınakta Murat'ı çok istiyordu ve sürekli ağlıyordu. Yeşim Hanım sayesinde Köpüş'ü barınaktan çıkardık" dedi.

    Murat'ın ölümünden sonra Köpüş'ün davranışlarında değişikler olduğunu belirten Papila, "Köpüş'ün psikolojisi bir süre gerçekten çok bozuktu. Biz, Murat'ın yakın arkadaşları olmamıza rağmen bize hiçbir şey belli etmedi. Murat hayata o kadar pozitif bakan biriydi ki, intihar edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Murat, Köpüş'ü bırakıp markete bile gitmezdi. İletişimleri çok kuvvetliydi" diye konuştu.

    'Barınakta 3 gün boyunca yemek yemeden ağladı'

    Hayvansever Yeşim Tarkal, "Sosyal medya hesaplarımda takipçi sayım çok olduğu için sürekli ilanlar paylaşıyorum. Murat Bey'in komşuları tarafından Köpüş için de ilan açmam istendi. Bu şekilde Köpüş ile tanışmış oldum. Murat Bey'in arkadaşları sayesinde ve Köpüş'ün hikayesini öğrendim. Köpüş barınakta üç gün boyunca yemek yemeden ağlamış. Köpüş, şu an yeni ailesi ile birlikte ancak şu an hala Murat Bey'in özlemini çekiyor" dedi.

    'Herkes köpek sahiplenmemeli'

    Köpüş'ün şu ana kadar üç yuva değiştirdiğini belirten Yeşim Tarkal, "Şu an Köpüş üçüncü ailesinde ve gayet mutlu. Ancak herkes köpek sahiplenmemeli. Köpek sahiplenmeden önce ciddi bir şekilde düşünülmeli. Köpek sahiplenmek çocuk esirgeme kurumundan çocuk sahiplenmek gibi bir şey. Birçok hayvansever arkadaşım sahiplendirme yapıyor fakat sahiplendirme sonrası takibini gerçekleştirmiyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Barınak, Sokak hayvanları, Kedi, Köpek
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