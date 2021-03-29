Rusya’da evcil hayvanların zorunlu tesciline ilişkin yasa tasarısı Duma’ya sunuldu

Çelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi, evcil hayvanların zorunlu tescili ve kaydı ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlayarak, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu.

Rusya'da Çelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi’nin evcil hayvanların zorunlu tescili ve kaydı ile ilgili hazırladığı ve sunduğu yasa tasarısı, Duma’nın elektronik veri tabanına işlendi.

Söz konusu belge ile ‘Hayvanlara Uygun Muamele Hakkında’ adlı yasada ve diğer bazı yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması öneriliyor.

Tasarının mimarları, başıboş hayvan popülasyonunun büyümesinin ana kaynaklarından bir tanesinin, kaybolan veya sahipleri tarafından terk edilen evcil hayvanlar olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, ‘kaybolan hayvanların sahiplerine iade edilmesini sağlayacak, ayrıca hayvanların sahipleri tarafından terk edilmesinde caydırıcı faktör olarak devreye girecek’ hayvanların zorunlu tescil ve kayıt gerekliliğini belirleyen revizyonların yasaya işlenmesi öneriliyor.

Tasarıya ilişkin notta, evcil hayvanların tescil prosedürünü belirleme yetkilerinin Rusya’nın yerel iktidar makamlarına verilmesi öneriliyor.

Tasarıyı oluşturanlar ayrıca federal yürütme organının Rusya topraklarında evcil hayvanların (köpek ve kedi) yetiştirilmesi ile ilgili tek tip kuralları belirleme yetkilerinin de yasaya yansıtılmasını öneriyor.

Bununla birlikte yasa koyucuları, yakalanan ve aşılanıp kısırlaştırıldıktan sonra eski yaşam alanlarına geri gönderilen başıboş hayvanlarla ilgili yeni bir kural getirilmesini öneriyor: “Başıboş hayvanların potansiyel tehlike taşıyabileceği göz önünde bulundurularak, çocuklarla, emeklilerle, tıbbi kuruluşlardaki hastalarla temaslarının en aza indirgenmesi amacıyla hayvanların yakalandığı sosyal açıdan önemli tesislerin alanlarına (okul öncesi eğitim kuruluşları, eğitim kuruluşları, sağlık kuruluşları, çocuk oyun alanları) geri gönderilmesi yasaklanarak bu normda bir istisna oluşturulması önerilmekte.”