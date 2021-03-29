İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı: 'Bizler sadece içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız'

İzlanda'da bir grup insan, Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı. Grup üyelerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler gündem oldu.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı 6 bin yıl aranın ardından faaliyete geçmişti.

Yanardağ, ilk patlamanın ardından lav püskürtmeye başlarken, lavlar birkaç saat içinde 1 kilometrekarelik alanı kaplamıştı.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Jakobsdottir'in açıklamasının ardından İzlanda'da bir grup insan, volkanik patlamaların gerçekleştiği Fagradals Yanardağı'nın önünde voleybol oynarken görüntülendi. Grubun yaptığı tehlikeli voleybol maçına ait görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Fagradals'ın lav fışkırttığı sırada voleybol oynayan grubu kaydeden Rut Einarsdottir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı.

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋



Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

Einarsdottir'in tehlikeli voleybol maçına ait paylaşımı ise sosyal medyada 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.