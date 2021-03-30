‘3-5 ay daha bekleriz’ diyen Biga Madencilik genel müdürüne Fazıl Say'dan tepki: Yazıklar olsun

Fazıl Say, Kanadalı şirket Alamos Gold’un Türkiye’deki şirketinin genel müdürü Ahmet Şentürk'ün Kaz Dağları'nda ‘Su ve Vicdan Nöbeti’nde olanlar hakkında '30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz' sözlerine tepki gösterdi. Say “Hiç mi anlamadı bu adam bunca insanın neyi protesto ettiğini! Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Besteci ve piyanist Fazıl Say, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün, Kaz Dağları'nda devam eden "Su ve Vicdan Nöbeti"ne yönelik "30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz" sözlerine tepki gösterdi.

Say, "Hiç mi anlamadı bu adam bunca insanın neyi protesto ettiğini. Yazıklar olsun!" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fazil Say (@fazilsay)'in paylaştığı bir gönderi

Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk, Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti'nde olanlar hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Kaz Dağları'nda yüzlerce ağacın kesilmesiyle başlayan kitlesel eylemler sırasında şirketin yenilenmesi gereken lisansı yenilenmemiş, Kanadalı Madencilik şirketi Alamos Gold'un Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in de faaliyetleri durmuştu. Ruhsat süresinin uzatılacağını düşündüklerini ifade eden Şentürk, "30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz" sözleriyle halkın tepkisini çekti.

‘Hiç mi anlamadı bu adam bunca insanın neyi protesto ettiğini’

Tepki gösteren isimlerden biri olan Fazıl Say, Instagram hesabından ilgili konuşmayı paylaşarak, "Madencisin demek doğa katliamı yapacaksın mı demek" diye sordu. Say, şunları söyledi:

"Hayret bir şey! Madencisin demek doğa katliamı yapacaksın mı demek? Hiç mi anlamadı bu adam bunca insanın neyi protesto ettiğini! Yazıklar olsun! Doğanın yaşamın değerini bilmedikten sonra, bu gezegende bu doğada aydınlık bir gelecek için üretmedikten sonra ne değeri kalıyor madenin de paranın da sen söyle kardeşim! 30 milyon yıl diyorsun. 30 milyon yılda insanoğlu evrim geçirdi!"