Rusya’da baykuş müzesi açıldı: Kötü koşullardan kurtardığı ve evcilleştirilmiş baykuşlara bakıyor

Rusya’nın St. Petersburg kentinin 20 kilometre kuzeyindeki Toksovo kasabasında Galiya Nasibullina isimli bir kadın baykuş müzesi açtı. Müzede doğumlarından itibaren yetiştirilen veya kötü koşullardan kurtarılan farklı cins ve boyutlarda baykuşlar bulunuyor.

Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Toksovo kasabasında yaşayan Galiya Nasibullina’nın hayatı birkaç yıl önce tanıştığı Bubuşa isimli baykuşla değişti.

Hayatı boyunca kuşlar ve başka hayvanları seven, ancak baykuşlara karşı farklı bir ilgi duyan Nasibullina’nın bakımı altında şu anda farklı cins ve boyutlarda 15 baykuş var.

Woman opens museum with rescued #owls in #StPetersburg to introduce the creatures to the people



Follow us on Telegram https://t.co/a7xmeYo3u6 pic.twitter.com/JRjAS45Iqg — RT (@RT_com) March 30, 2021

Nasibullina’yı baykuşlarını göstereceği kendi müzesini açmaya iten şey ise kuşlar hakkında biriktirdiği bilgi ve deneyimleri.

Nasibullina, müzesini bizzat gezdirip ziyaretçilere kuşlarının türleri ve yaşam biçimleri hakkında bilgi veriyor.

Nasibullina, “Burada saldıracak mı diye korkmadan onları yakından görebilirler, zira kesinlikle saldırgan değiller. Bunlar çiftlikte doğmuş, evcilleştirilmiş kuşlar” dedi ve bu kuşların doğdukları andan beri beslendiğini belirtti.

Müzenin ismi, Rusça felsefe ve baykuş anlamına gelen ‘filosofiya ve sova’ kelimelerinin birleştirilmiş bir versiyonu olan ‘FiloSoviya’.

Bununla yanında kuşlar sürekli müzede kalmıyor, yalnızca geziler için Nasibullina ile birlikte buraya geliyorlar. Nasibullina, başka kuşlar yüzünden zarar görmüş veya sahiplerinin artık istemedikleri, kötü koşullardaki baykuşlara da bakıyor.

Nasibullina, “Baykuşların bazıları kurtarıldı. Sözgelimi Suroçka isimli baykuş daha önce bir adamın yanında kutu içinde yaşıyordu, hiç hareket edemiyordu. Bana geldiğinde ise bir baykuş topluluğunu gördü ve kendini çok iyi hissediyor” dedi.