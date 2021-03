Sharon Stone: Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da taciz ederdi

ABD'li oyuncu Sharon Stone, hatıralarının yer aldığı 'The Beauty of Living Twice' adlı kitapta, hem ablasının hem de kendisinin, büyükbabaları tarafından taciz edildiğini anlattı.

Stone, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.

Hayatını kaybedince rahatladı

Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü söyledi. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından 'tuhaf bir tatmin duyduğunu' da belirtti.

Sharon Stone o anları "Kelly'ye (ablası) baktım ve o anladı. Kelly o sırada 11 yaşındaydı ve hepsi bitti" ifadeleriyle anlattı.

Sektörde de tacize uğradı

Sharon Stone, daha önce de kendisini şöhrete kavuşturan Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminin yapımcıları ve yönetmeniyle ilgili benzer şikayetlerde bulunmuştu. Kısa bir süre önce 63 yaşına giren Stone, yapımcı Harvey Weinstein'ın kadınlara yönelik tacizlerine karşı Hollywood'da başlatılan #metoo hareketine de katıldı.

'Rol arkadaşımla birlikte olmaya zorlandım'

Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı. Ünlü oyuncu yapımcının bu konuda "Kamera karşısında da ikisinin kimyalarının uyumlu görünmesi için bunu istiyorum" dediğini belirtti. Bu teklifi reddettiğini belirten Stone, bir yönetmenin de kendisiyle özel bir yakınlık kurmak istediğini de ekledi. Bu teklife "Hayır" dediği için de o yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini anlattı.

'Temel İçgüdü' sahnesinin perde arkasını anlattı

Sharon Stone'un kitabından çarpıcı bir bölümdeyer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren 'Temel İçgüdü' filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı.

Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şu şekilde anlattı:

"Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm."

Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokat attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.

Yönetmen iddiaları yalanladı

'Temel İçgüdü'nün o ünlü sahnesiyle ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Yönetmen Verhoeven de Stone'un iddialarına karşılık onun yalan söylediğini belirterek "Her oyuncu kamera karşısında iç çamaşırını çıkarması istendiğinde sonradan ne göreceğini bilir" sözleriyle kendini savunmuştu.