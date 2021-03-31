Apartman dairesinde baktığı kaz TikTok yıldızı oldu

Rusya’nın Moskova bölgesinde Mihail Kosarıgin isimli bir vatandaş, festivalde kazandığı kaza bir apartman dairesinde bakıyor. Kosarıgin’in TikTok’a yüklediği videolar yüzlerce kez izleniyor.

Mihail Kosarıgin, Maslenitsa bayramı için yapılan etkinlikler sırasında bir kaz kazandı ve onu teyzesi Yevgeniya’nın evine götürdü. 'Blinçik' adını verdikleri kaz, Dolgoprudnıy kentindeki apartman dairesinde yaşıyor.

Kosarıgin’e göre Blinçik, ayrıca iki kediyle paylaştığı evdeki hayata alışmış durumda.

Blinçik’in evde kendisi için doldurulan küvette yüzdüğü anların görüntüleri ise TikTok’a yüklendiğinde 350 bin kez izlendi.

Blinçik’le sokakta dolaşmak isteyen Kosarıgin, onun için özel bir tasma yapmayı planlıyor, ayrıca evde sürekli temizlik yapmak zorunda kalmamak için özel bir alt bezi bulmak istiyor.

Onu tencereye koymak gibi bir planı olmadığını belirten Kosarıgin, yaz aylarına doğru kazını bahçeli bir eve götürmeyi ve orada onun için özel bir kümes yapmak istediğini söylüyor.