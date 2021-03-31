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    Süveyş Kanalı- Ever Given

    Süveyş Kanalı ve Ever Given gemisi 'fan fiction'lara da konu oldu: 'Kanal iç çekti, 'Ben de seni unutmayacağım' dedi'

    © REUTERS
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103311044158664-suveys-kanali-ve-ever-given-gemisi-fan-fictionlara-da-konu-oldu-kanal-ic-cekiyor-ben-de-seni/

    Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve 6 gün boyunca tüm deniz trafiğini alt üst eden Ever Given gemisi artık yoluna devam ediyor olsa da yarattığı kargaşa, hayal gücü yüksek sosyal medya kullanıcılarının metinlerinde şaşırtıcı kurgulara dönüştü.

    Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta hava koşulları yüzünden kıyıya çarpan ve yeniden yüzdürme çalışmalarının sürdüğü 6 gün boyunca deniz trafiğini tıkayan 'Ever Given' adlı gemi, sosyal medyada esprili görsellere malzeme olmasının yanı sıra 'fan fiction' (hayran kurgu) metinlerini de başını alıp gitti. 

    Türkiye'de de geniş bir okur/yazar kitlesi olan fan fiction sitelerinde gemi ile tıkadığı kanal arasında hayal gücünü zorlayan, hatta erotik sayılabilecek aşk hikayelerinin kaleme alınması dikkat çekti.

    Örneğin 'Archive of Your Own' internet sitesinde 'Rooftop_Goldfish' adlı bir kullanıcının yazdığı metinde şu ifadeler yer alıyor: "Süveyş Kanalı ilk görüşte aşka inandıklarını düşünmüyordu ta ki ilk görüşte aşık olana kadar. Teknik olarak ilk 'tam tıkanmayla sonuçlanan kıyıya vurmada' aşktı ama 'ilk görüşte aşk' denmesi kulağa daha tatlı geliyordu."

    AFP'nin aktardığına göre, kanalın hizmeti sağlayıcısı şirket Leth Agencies, en az 150 geminin Ever Given nedeniyle rotalarına devam edemediklerini açıkladı
    © REUTERS / Suez Canal Authority
    Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin görüntüleri sosyal medyada viral oldu
    Aynı sitede 13 binden fazla okunan 'The Sweet Suez' (Tatlı Süveyş) adlı bir metinde de geminin, 'birlikte zaman geçirme davetine hizmet eder şekilde hareket eden rüzgar yüzünden' kanalda sıkışıp kaldığı yazıyor. Geminin yeniden yüzdürülmesinin tüm dünya için neşe kaynağı olsa da kanaldan ayrılmak zorunda kalan geminin 'yasa büründüğü' ifadeleri de kullanılıyor.

    'Suez, My Beloved' (Sevgilim Süveyş) adlı bir diğer fan fiction metninde de "Gece soğuktu ama Süveyş, Ever Given'ı yakınında tutuyor; Güneş'in doğmasını beklerken dondurucu havada birbirlerini ısıtıyorlardı" deniyor.

    'SpaceWaffleHouseTM' adli bir fan fiction yazarı ise geminin kurtarılıp yoluna devam etmesini şu sözlerle betimliyor: " 'Güle güle Ever Given, seni hiç unutmayacağım.' Gemi ilerlerken Kanal iç çekti. 'Ben de seni' dedi."

    Etiketler:
    fan fiction, Süveyş Kanalı, Ever Given, Mısır
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