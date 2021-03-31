İmamoğlu duyurdu: Paha biçilmez Kur'an-ı Kerim ve el yazmaları satın aldık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı koleksiyondan tarihi Kuran-ı Kerim ve el yazmaları aldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'deki müzayede evi Sotheby's'in yaptığı 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyondan 9 tarihi Kuran-ı Kerim ve el yazmaları aldıklarını açıkladı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un."

Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık.



Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık

Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık

5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları

Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un. pic.twitter.com/9nkBOEh5sQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2021

Aynı müzayede de 16. yüzyıla ait, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir portresi de satıldı.

İBB, daha önce de National Gallery’nin 'Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini satın almıştı.