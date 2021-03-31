‘Kırmızı Çizgi’ uygulamasına rağmen İstanbullular şikayetçi: ‘Araçları hâlâ zorla durduruyoruz’

‘Kırmızı Çizgi’ projesinin başlanmasına rağmen İstanbul'da yine alışıldık görüntüler yaşandı. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

‘Uyulmuyor uygulamaya, zorla durdurduk arabaları’

Bebek arabasıyla yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Dilek Serap, "Uyulmuyor uygulamaya. Zorla durdurduk arabaları siz de gördünüz. Maalesef manzara aynı. Çocuk da var görüyorsunuz. Zor oluyor. Arabalar bir an önce durmuşken biz de bir an önce geçmek istedik o yüzden koştuk. Kameraların etkisi olmuştur durduklarında da. Bir önceki araç dursa yanındaki durmuyor. O yüzden koşuyoruz mecbur" dedi.

Ferdi Aslantürk ise, "Çoğu yerde uygulanırsa insanlar mecbur alışacaktır. Şu an trafik olduğu için pek anlaşılmadı tabi ama olacak inanıyorum. Halkımız yavaş yavaş alışacak" diye konuştu.

‘Kendini bilen insan yayaya yol verir’

Karşıdan karşıya geçerken zorlandığını belirten İdris Aykal, "Kimisi yol veriyor. Kimisi vermiyor. Zaten kendini bilen insan yayaya yol verir. Benim de arabam var. Ben de aile gördüğüm zaman ya da geçmek isteyen birini gördüğüm zaman yol veriyorum. Bu insanlıktır. Zorlanıyoruz tabi durmuyor arabalar. Koşuyoruz. Arabaların arasından sıyrılıp gidiyoruz. İnşallah cezalar falan da gelirse caydırıcı olur kurallara uyulur" şeklinde konuştu.