Yandex 13 yıl sonra ilk kez logosunda değişikliğe gitti

Rus arama motoru Yandex, 13 yıl sonra ilk kez portalın giriş sayfasındaki logoda değişikliğe giderek yazı tipini değiştirdiğini duyurdu. Logodaki değişiklik, Rus internet şirketinin yeni kurumsal kimliğinin bir parçası oldu.

Yandex ayrıca arama satırını da, okun şeklini tekrar etmeyecek şekilde değiştirdi.

Bununla birlikte şirketin görsel kimliğine, kırmızı daire içinde Rusça ‘Ya (Я)' harfi eklendi, bu harf bundan böyle şirketin arayüzlerinde ve çevirim dışı öğelerinde, örneğin kurye çantalarında ve ‘Yandex.Taksi’ otomobillerinde görülecek. Yeni yazı tipi ise servislerin logolarında kullanılacak.

​'Modern Yandex'in özünü yansıtıyor'

Şirketin kurumsal kimliğinin tasarımında Yandex’in kendi tasarımcıları ve yazı tipi tasarımcısı İlya Ruderman yer aldı.

‘Yandex.Arama’ Tasarım Direktörü Gennadiy Lohtin, “Yeni kimlik, modern Yandex'in özünü yansıtıyor ve akıllı telefon ekranından Yandex.Lavka'nın (çevirim içi market uygulaması) ürünlerinin bulunduğu pakete kadar çeşitli yüzeylerde hoş bir görüntü veriyor. Aynı zamanda, Yandex hizmetlerinin ortak teknolojilere ve ortak bir başlangıca (arama) sahip olduğunu anımsatıyor” açıklamasında bulundu.