Araştırma: Sputnik V aşısı dünya basınında en çok anılan 5 aşıdan biri

ABD merkezli LexisNexis araştırma şirketinin hazırladığı sıralamaya göre, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı yabancı basın kuruluşlarınca en çok anılan 5 aşıdan biri oldu.

LexisNexis, Rus basını için yabancı basın kuruluşları tarafından en çok anılan tescilli aşılara yönelik bir liste hazırladı.

Dünyada tescillenen aşıların ne kadar anıldığı incelenen araştırmada elde edilen sonuçlarla ilgili açıklamada, “ABD ve İngiliz aşıları listenin başını çekiyor. Pfizer’in Comirnaty aşısı listedeki tartışmasız lider. Yabancı basın Rus Sputnik V aşısına da yoğun ilgi gösteriyor. Aşı en çok da ABD ve İngiltere basınında yer buldu. Vietnam, Arjantin, İspanya ve Çin de Sputnik V’ye yoğun ilgi gösteriyor. Dünya etkinlikleri ve yan etkileriyle ilgili verilere odaklanarak Rusya’nın aşılarını yakından takip ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Sputnik V aşısı 465 bin kez anıldı

Listeye göre, Comirnaty aşısı, 908 bin kez, İngiltere ve İsveç yapımı AstraZeneca’nın aşısı 771 bin kez anıldı.

ABD’li Moderna’nın aşıları (622 bin), Johnson &Johnson’ın Janssen aşısı (560 bin) listedeki diğer aşılar oldu.

Rus Sputnik V aşısı ise 465 bin kez anıldı ve beşinci sırada yer aldı. Aşı geniş çapta erişilebilirliği, kamuoyunda duyulan güven ve aşının AB’de onaylanması bağlamında anılıyor. Yabancı basın kuruluşları ayrıca Rusya’nın EpiVakKorona ve KoviVak aşılarına da yer veriyor.

Araştırmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Mart’ta aşı yaptırmasının ardından Rus aşılarına yönelik ilginin arttığı da belirtiliyor.