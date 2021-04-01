Canterburry Başpiskoposu, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'gizli düğün' iddiasını yalanladı

Sussex Dükü Prens Harry ve Meghan Markle'in, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdikleri özel röportajda, düğünden önce aralarında gizli bir tören yaptıkları yönündeki iddialarını Canterburry Başpiskoposu Justin Welby'dan yalanlama geldi.

Sussex Dükü Prens Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle'in, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdiği röportaja dair tartışmalar devam ediyor.

Markle, röpotajda 19 Mayıs'taki gösterişli kraliyet düğünü hakkında "Bunu kimse bilmiyor, ama o bizim günümüz değildi, gösteriydi" iddiasında bulunarak, düğünden üç gün önce sadece kendileri ve Canterburry Başpiskoposu Justin Welby'in katıldığı bir törenle evlendiklerini öne sürmüştü.

İtalyan la Repubblica gazetesine verdiği bir röportajda iddiayı yalanlayan Welby, düğünün, 19 Mayıs Cumartesi günü yapıldığını belirtti.

Başpiskopos, "Herhangi biriniz bir rahiple konuşursa, onlardan bu konuşmayı gizli tutmalarını beklersiniz. Kiminle konuştuğum önemli değil. Düğünden önce dük ve düşesle bir dizi özel ve pastoral toplantı yaptım. Yasal düğün cumartesi günüydü" dedi.

Welby, "Yasal bir belge olan evlilik cüzdanını da o gün imzaladım ve sahte olduğunu bilerek imzalarsam ciddi bir suç işlemiş olurdum" ifadelerini kullandı.

Archbishop of Canterbury Justin Welby said that while he had a number of "informal" meetings with the couple before the wedding, the legal wedding was the one broadcast to the world https://t.co/osvLvNtsSO — Evening Standard (@EveningStandard) March 31, 2021

Harry ve Markle, Mart 2020'de kraliyetten ayrılmış, oğulları Archie ile birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşmişti.