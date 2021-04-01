Japon kiraz çiçekleri küresel ısınma yüzünden şaştı: 1200 yıllık kayıtlardaki en erken tarihte açtılar

Japonya'dan tüm dünyaya baharın müjdecisi olarak yayılan ve asırlardır sanatçılarla şairlere ilham kaynağı olan kiraz çiçekleri, bu yıl Kyoto'da 26 Mart'ta açtı. Bu, en erken sakura tarihi olarak 1200 yıldır tutulan kayıtlara geçerken, bilim insanları küresel iklim krizi bağlantısında sözbirliği etti.

Japon kültürünün tüm dünyaya yayılan simgelerinden olan çiçek açan kiraz ağaçlarının ziyaret edildiği bahar ritüelinde 2021 bir dönüm noktası oldu. Japonya'nın imparatorluk başkenti Kyoto'nun meşhur pembe kiraz çiçeklerinin (sakura) tam açılma noktasına geldiği tarih, bu yıl 26 Mart olarak belirlendi. Bu, ortalama açma tarihinden 10 gün öncesine denk geldi. 26 Mart, Kyoto'daki kiraz çiçeklerinin açıldığı en erken tarih olarak 1200 yıldır tutulan kayıtlara geçti.

Kyoto'daki kiraz çiçeklerinin açılmasıyla ilgili 1200 yıldır kayıt tutulduğuna dikkat çeken Osaka Şehir Üniversitesi çevre bilimleri profesörü Yasuyuki Aono, çiçek açma tarihinin giderek daha erkene kaymasının iklim kriziyle bağlantılı olduğu değerlendirmesini yaptı. Aono "Hava sıcaklığı yükseldikçe çiçeklenmenin başlaması da daha erken oluyor" dedi.

Japonya Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sakura açışında rekor erken tarih açıklarken küresel ısınma bağlantısı kurdu. Müdürlük, bunun, hükümetin konuyla ilgili resmi kayıt tutmaya başladığı 1953'ten beri en erken sakura açma tarihi olduğunu belirtti. Meterolog Shunji Ambe, "Çalışmalarımız, kiraz çiçeği mevsiminin başlamasının şubat ve mart aylarındaki ortalama sıcaklıkla yakından bağlantılı olduğunu göstermiştir. "Bitki yaşamına ilişkin gözlemlerimiz, kiraz ve erik çiçekleri gibi bahar fenomenlerinin daha erken, sonbahar fenomenlerinin ise daha geç gerçekleşme eğiliminde olduğunu gösteriyor" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün derlediği verilerden Ocak 2021'de yayımladığı rapora göre, 2020, en yüksek küresel hava sıcaklıklarının yaşandığı yıl olurken, gelmiş geçmiş en sıcak yıl olarak kaydedilen 2016'yı da geçti.

Osaka Üniversitesi'nin elindeki veriler, Kyoto'daki imparatorluk sarayının kayıtlarından Ortaçağ'da tutulan günlüklere kadar uzanıyor.

Kyoto'da bundan önce en erken sakura açma tarihi 27 Mart 1409 olarak kayıtlara geçmişti.

Modern başkent Tokyo'da bu yıl çiçekler 22 Mart'ta tam açma evresine ulaşırken, bu da Tokyo için 1953'ten beri kaydedilen en erken ikinci tarih oldu.

Kyoto kayıtları, bir akademik çalışmada belirtildiği gibi 'dünyanın herhangi bir yerinde biyolojik yaşam döngüleri hakkında tutulmuş muhtemelen en uzun süreli yıllık kayıtlar' olarak tanımlanıyor.

Bilim insanları, kiraz çiçekleri gibi türlerin erken çiçeklenmesinin küresel ısınmanın göstergeleri olduğuna sık sık işaret ediyor.