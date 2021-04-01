Kanada'nın Quebec eyaletinde atlet Lysanne Richard, donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı. Richard'ın yaptığı dalış kameralara yansıdı.

Ödüllü profesyonel yüksek dalgıç Lysanne Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi.

Kanadalı atlet, donmuş göle 22 metre yükseklikten dalış yaptı https://t.co/WxOoRVDoy6 pic.twitter.com/hnz7btNrf9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2021

​Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı.

Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı. Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.