Elon Musk'ın sevgilisi Grimes: Mars'ta ölmeye hazırım

Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder Elon Musk'ın sevgilisi Grimes (Claire Elise Boucher), Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayaklarımın altındaki Mars'ın kırmızı kiriyle ölmeye hazırım” dedi.

Musk'ın sevgilisi 33 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Grimes, Kızıl Gezegen'e olan tutkusunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰࿎ (@grimes)'in paylaştığı bir gönderi

Daha önce 50 yaşından sonra Mars'a taşınmak istediğini belirten Grimes, yaptığı paylaşımda, “Ayaklarımın altındaki Mars'ın kırmızı kiriyle ölmeye hazırım” ifadesini kullandı.

Hesabından iki fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Grimes'ın, bir fotoğrafta dev vinçlerin önünde, diğerinde de Musk'ın Teksas'taki Starbase tesisinin içinde poz verdiği görülüyor.

'Ölene kadar kendi emeğimle çalışacağım'

Daha önce yaptığı açıklamada Grimes, "Büyük bir olasılıkla ölene kadar kendi emeğimle çalışacağım ancak umarım bu durum değişebilir” demişti.

Musk'ın da SpaceX projelerine odaklanmasının, sevgilisinin bu isteğini teşvik ettiği şeklinde yorumlandı.