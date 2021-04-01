'BioNTech-Pfizer aşısı Kovid-19'a karşı en az 6 ay bağışıklık sağlıyor, mutasyon geçirmiş varyantlara karşı da etkili'

Almanya merkezli BioNTech ile ABD merkezli Pfizer, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının devam eden Faz 3 klinik deneyleriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

Devam eden Faz 3 klinik deneylerinde aşının ikinci dozun ardından Kovid-19'a karşı en az 6 ay bağışıklık kazanıldığını teyit eden BioNTech-Pfizer açıklamasına göre 6 ay boyunca yüzde 91'den fazla etkililik gösteren aşı, B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantına karşı yüzde 100 etkili.

CNN, açıklamayla ilgili haberinde, bunun 'bir koronavirüs aşısının ne kadar uzun süre koruma sağladığına dair ilk bakış' olduğu ifade edildi. Haberde "6 ay mütevazı bir hedef olsa da, bugüne dek sunulan en iyi tahmin olan 90 günlük korumadan çok daha uzun" denildi.