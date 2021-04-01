İngiltere'de 6 bin yıllık tuz üretim alanı keşfedildi

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki yeni bir arkeolojik keşif, Neolitik dönemde insanların bölgede yaklaşık 6 bin yıl önce tuz ürettiğini kanıtladı.
Pottery found at the site was of a type introduced by people who migrated from northern France about 4,000BC, and “the salt-working technology probably arrived with these migrating people” https://t.co/pI79R2jH0w— Gayle Wade (@WadesWords13) April 1, 2021
Keşfedilen bölgeyle birlikte, daha önce 4 bin yıl öncesine dayandırılan tuz üretiminin, 2 bin yıl daha öncesine kadar gittiği ortaya çıktı.
'Keşif, bakış açımızı değiştirdi'
Guardian'a verdiği demeçte arkeolog Steve Sherlock, "Keşif, Neolitik dönemde insanların çiftçilik yapma, yemek hazırlama ve pişirme becerisine bakış açımızı değiştiriyor. Bu endüstriyel sürecin nasıl geliştiğine, nasıl pazarlandığına ve dağıtıldığına dair dinamikler hakkında düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Birleşik Krallık sınırları içerisinde önceden bilinen en eski tuz sahası, M.Ö. 1400 yılına dayandırılıyordu.
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