İngiltere'de 6 bin yıllık tuz üretim alanı keşfedildi

Arkeologlar, İngiltere'nin Kuzey Yorkshire eyaletinde Neolitik Çağ'dan kalma 6 bin yıllık tuz üretim alanı keşfetti. Keşfedilen alanın, şu ana kadar tespit edilen en eski tuz üretim sahası oduğu belirtildi.

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki yeni bir arkeolojik keşif, Neolitik dönemde insanların bölgede yaklaşık 6 bin yıl önce tuz ürettiğini kanıtladı.

Pottery found at the site was of a type introduced by people who migrated from northern France about 4,000BC, and “the salt-working technology probably arrived with these migrating people” https://t.co/pI79R2jH0w — Gayle Wade (@WadesWords13) April 1, 2021

​Keşfedilen bölgeyle birlikte, daha önce 4 bin yıl öncesine dayandırılan tuz üretiminin, 2 bin yıl daha öncesine kadar gittiği ortaya çıktı.

'Keşif, bakış açımızı değiştirdi'

Loftus kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte yapılan kazılar neticesinde üç ocak, kırık çanak çömlek parçaları, tuz izleri, taş eserler ve bir depolama çukuru bulundu. Elde edilen bulgular, tuzun bölgede işlendiğinin kanıtları olarak gösterildi.

Guardian'a verdiği demeçte arkeolog Steve Sherlock, "Keşif, Neolitik dönemde insanların çiftçilik yapma, yemek hazırlama ve pişirme becerisine bakış açımızı değiştiriyor. Bu endüstriyel sürecin nasıl geliştiğine, nasıl pazarlandığına ve dağıtıldığına dair dinamikler hakkında düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık sınırları içerisinde önceden bilinen en eski tuz sahası, M.Ö. 1400 yılına dayandırılıyordu.