Sylvester Stallone: Rocky dizisi için senaryo yazmaya başladım

Rocky Balboa ve John Rambo karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu, yapımcı ve yönetmen Sylvester Stallone, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rocky dizisi için senaryo yazdığını duyurdu.

Instagram'dan kendi el yazısıyla yazdığı bir notu paylaşan Stallone, dünyaca ünlü Rocky film serisinin dizi senaryosunu yazdığını açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sly Stallone (@officialslystallone)'in paylaştığı bir gönderi

Yaptığı paylaşımda Stallone, "Yayınlanması için Rocky serisinin geçmişini anlatan bir senaryoyu bu sabah yazmaya başladım. Karakterlerin kalbindekini yansıtacağım diziyi, 10'ar bölümden oluşan birkaç sezon olarak planladım" dedi.

Stallone paylaştığı notta ayrıca, 'modern tarihin dönüm noktalarına' değindi. Ünlü oyuncu, aya ayak basma, insan hakları hareketleri ve Soğuk Savaş'ı 'önemli kilometre taşları' olarak nitelendirdi.

'El yazımın çok garip olduğunu biliyorum'

Yaptığı paylaşımın ardından bu sefer senaryonun bir sayfasının bilgisayar yazılı çıktısını paylaşan Stallone, "El yazımın çok garip olduğunu biliyorum. Ama hedefine ulaştı. Rocky için biraz daha yaratıcı bir süreci paylaşmaya karar verdim ancak bu sefer çok daha okunaklı. Bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Heyecanlıyım. Umarım siz de öylesinizdir. Yumruklamaya devam" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sly Stallone (@officialslystallone)'in paylaştığı bir gönderi

Hollywood tarihinde 'Rocky' ve 'Rambo' karakterleriyle bilinen Stallone, ilk olarak 'Rocky' karakteriyle 1976'da izleyiciyle buluştu. Stallone 1977'de, Rocky filmi için En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında iki Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Charlie Chaplin ve Orson Welles'ten sonra Stallone, aynı film için bu iki adaylığı alan tarihte üçüncü kişi oldu.