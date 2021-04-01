Bolu’da, bir kadın üçüncü kattaki evinin penceresinden otomobilin üzerine düştü

Bolu'da 5 katlı apartmanın üçününü katında yalnız yaşayanbir kadın evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. 26yaşındaki kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan 26 yaşındaki G.A, evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. G.A.’nın otomobilin üzerine düşmesi sonucu çıkan gürültüyle dışarı çıkan apartmandakiler genç kadının hareketsiz halde yerde yattığını gördü.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan G.A. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

G.A.’nın üzerine düştüğü otomobilin ön camında ve kaputunda hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.