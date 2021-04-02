Elon Musk: Dogecoin'i Ay'a götüreceğim

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Dogecoin isimli kripto para birimini Ay'a çıkaracağını söyledi. Musk'ın bu tweetinden sonra Dogecoin'in fiyatı yükselişe geçerken paylaşıma esprili yanıtlar verildi.

Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden Dogecoin konulu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, "SpaceX, Dogecoin’i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek" ifadesini kullandı.

Paylaşımın ardından Dogecoin'in fiyatında artış gözlemlendi. Böylelikle Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden yüzde 17’lik bir yükselişle 0.069 dolara ulaştı.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Öte yandan Musk'ın yaptığı paylaşım kısa sürede çok beğeni ve etkileşim alıp gündem oldu.

Birçok Twitter kullanıcısı, ​daha önce de birçok kez NFT, Bitcoin ve Dogecoin temalı paylaşımlar yapan Musk’ın '1 Nisan şakası' yaptığı yönünde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar da Musk'ın yaptığı paylaşıma esprili yanıtlar verdi. Yorumlarda Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin Ay'da bulunduğu görseller paylaşıldı.

Like this ?

(but with StarShip) pic.twitter.com/Mlnh9ZtK8B — Mathyas - Math sur Mars (@math_sur_mars) April 1, 2021

Bir kullanıcı da Musk'ın paylaşımına karşılık, "Heyecan yapmayın, bugün 1 Nisan" yorumunu yaptı.​

Don’t get excited everyone, today is April Fools’ day pic.twitter.com/rFsU3bsVI9 — Mohamed Enieb (@its_menieb) April 1, 2021

Başka bir kullanıcı ise "Kocamı da kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürebilir misiniz lütfen?"​ dedi.

could you put my literal husband on the literal moon as well please? — Mrs Dr. Parik Patel, BA, CFA, Acca Esq. 💸 (@MrsDrParik) April 1, 2021

​SpaceX'in halihazırda Ay'a ve Mars'a yönelik misyonları bulunuyor. Şirket daha önce 2022'de Ay'a insanlı uçuşlar yapacağını duyurmuştu. Yakın zamanda da Elon Musk, SpaceX'in yeni nesil roketi Starship'i 2024'te Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladıklarını söylemişti.