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    engelli hayvanlar için barınak kuran Buket Özgünlü, Ankara

    Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu

    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202104021044180173-felc-geciren-babasindan-etkilendi-engelli-kopekler-icin-barinak-kurdu/

    Ankara'da 8 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Buket Özgünlü, 1.5 yıl önce babasının felç geçirmesinden etkilenip, engelli sokak köpekleri için barınak kurdu. 163 engelli köpeğin bakımını yapan Özgünlü, "Babam felç geçirdikten sonra felçli bir canın ne kadar çok zorlandığına kendim şahit oldum. Babam nasılsa, onlar da öyle benim için" dedi.

    Buket Özgünlü, 8 yıl önce Yenimahalle Batıkent'te sokak hayvanlarını beslemeye başladı.

    Yaklaşık 300'e yakın köpeği besleyen 34 yaşındaki Özgünlü, 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına daha fazla yardım edebilmek için, Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ni kurdu.

    Özgünlü'nün, babasının beynine pıhtı atması sonucu felç oldu. Yatağa bağımlı hale gelen babasından etkilenen Özgünlü, dernek çatısı altında, sokakta yaşamayı başaramayan engelli hayvanlar için barınak kurmaya karar verdi.

    Özgünlü, gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimi, dernek üyeleri ve diğer bağışçıların desteği ile Gölbaşı'nda 20 dönüm arazi üzerine barınak kurdu. Özgünlü, Türkiye'nin farklı illerinden engelli köpekleri barınağa getirtti.

    Özgünlü, şimdi barınakta 3 bakıcı ile birlikte 163 engelli köpeğin bakımını yapıyor.

    'Babam nasılsa onlar da öyle benim için'

    Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, babasının rahatsızlığından sonra özellikle engelli köpeklere ilgisinin arttığını söyledi:

    • "Babam felç geçirdikten sonra felçli bir canın ne kadar çok zorlandığına kendim şahit oldum. Onun ne kadar çaresiz olduğunu ve bizlere ne kadar çok muhtaç olduklarını o zaman fark ettim. Ondan sonra engelli can görür görmez, içgüdüsel olarak bakma isteği duydum. Babam nasılsa, onlar da öyle benim için. Yatak yaraları oluyor onları iyileştirmeye çalışıyorum. Altları bezlenmesi gerektiğinde bezlemeye çalışıyorum. Onlar yürümek istiyor yürüyemiyor, diğer canlarda gözleri kalıyor. Sırf gözleri kalmasın diye yürüteçler yaptırdım.
    • Bunların içinde 20'ye yakını felçli. Hepsi tedavi ettirip sokakta bırakamadığımız köpekler. Aralarında tecavüze uğramışlar, engelliler, felçliler, kanser tedavisi görüp, sokakta yaşama şansı olmayan köpekler var. Hepsine burada sıcak bir yuva sağlamaya çalıştık. Gün içerisinde 3 tane bakıcımız devamlı temizlikleriyle ve oyunlarıyla ilgileniyor. Tedaviye gitmesi gereken hayvanlarımızı tedaviye gönderiyoruz. Sosyal medya üzerinden gördüğümüz canlar oluyor, onları ayakları üzerinde sürünerek görünce, dayanamayıp getirtiyoruz."

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    Etiketler:
    Barınak, Felç, Hayvanseverler, Engelli, Sokak hayvanları, Ankara
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