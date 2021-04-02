Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu

Ankara'da 8 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Buket Özgünlü, 1.5 yıl önce babasının felç geçirmesinden etkilenip, engelli sokak köpekleri için barınak kurdu. 163 engelli köpeğin bakımını yapan Özgünlü, "Babam felç geçirdikten sonra felçli bir canın ne kadar çok zorlandığına kendim şahit oldum. Babam nasılsa, onlar da öyle benim için" dedi.