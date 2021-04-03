Özge Özpirinçci’den 'polis baskını' açıklaması

Oyuncu Özge Özpirinçci, 'polis baskını' haberleriyle ilgili olarak ''Magazin, ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir 'baskın' gibi göstermeye çalışıyor'' açıklamasını yaptı.

Özge Özpirinçci, Yeniköy'deki evinde doğum günü partisi verdi. Evin önünde bulunan magazin gazetecilerinin röportaj isteğinin reddedilmesinin ardından, ünlü oyuncunun evine 'koronavirüs tedbirlerini ihlal' iddiasıyla polis geldi. 35. yaşını kutlayan oyuncunun sevgilisi Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" dedi. Bunun üzerine polis ekiplerinden bir görevli evde kontrol yaptı, kurallara uyulduğu için ceza kesilmedi.

Özpirinçci yaşananlara Instagram hesabından açıklık getirdi:

"Kariyerim boyuncu magazinle her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bu da başarılı oldu. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restoranda kutlanan doğum günüm, evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor.

Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konusup Burak ve Uraz'ın röportaj yapabileceğini söylediğinde "Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar buradayız" cevabı ile karşılaşıyor. Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir "baskın" gibi göstermeye çalışıyorlar."

Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyorlar. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de biz evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz. Dediğim gibi, eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökmek istedim çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum."