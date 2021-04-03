'Sevgilimin malıyım' tişörtüne Şeyma Subaşı'ndan açıklama: 'Ben onun malı olmaktan memnunum'

Üzerinde 'Sevgilimin malıyım' yazan tişört giymesi ile ilgili sosyal medyada gündem olan Şeyma Subaşı, "Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani" açıklamasını yaptı.

Haber Global kanalında 'Buket Aydın ile Koltuk' programına konuk olan Şeyma Subaşı, 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtü ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Buket Aydın’ın “Tişörtünde yazan ve sevgilimin malıyım anlamına gelen cümle olay oldu. Sosyal medyada olay olan, her yere haber olan, ve yine seni eleştirilerin hedefine çeken o tişörtün giyerken, üzerinde sevgilimin malıyım yazdığının farkında olarak mı giydin?” sorusuna Subaşı şu yanıtı verdi:

“Ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında zaten bilerek koymak istedim. Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani. ‘Ben seninim ne yapmak istersin bana.’ Ben bu mantıkta bir insanım.”

'Sevgilimin malıyım' tişörtüne Şeyma Subaşı'ndan açıklama: 'Malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum'https://t.co/uSDg5L440v pic.twitter.com/LkLn2LdqtQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 3, 2021 Şeyma Şubaşı'nın daha önce Instagram hesabından paylaştığı görselde giydiği tişörtünün üzerinde yazanlar ise şöyleydi: "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar."

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