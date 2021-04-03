Business Insider: 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri 'online' olarak sızdırıldı

İlk olarak ocak ayında bir hacker forumunda ücret karşılığı sızdırılan 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri online olarak herhangi bir ücret olmaksızın paylaşıldı. Söz konusu bilgiler incelendiği zaman 533 milyon kişi arasında 20 milyon kişinin Türkiye'den olduğu görülüyor.

Hacker forumunda ilk olarak 14 Ocak 2021'de Alon Gal isimli kişi tarafından 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı açıklanmıştı. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

533 milyon kişi arasında 19,638,821 milyon kişinin ise Türkiye'den olduğu görülüyor.

Full list of affected users by country pic.twitter.com/Wrrzd0WyxE — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021

Yapılan son bilgilendirmeye göre 533 milyon kişinin bilgileri ilk paylaşıldığı dönemde ücret karşılığı hacker forumlarında erişilebilinirken, artık bedava olduğu Alon Gal tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

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