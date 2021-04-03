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    çocuk - telefon

    Aşırı telefon ve tablet bilgisayar kullanan çocuklarda göz kayması artış gösterdi

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    Koronavirüs döneminde değişen yaşam şekliyle birlikte çocukların çok fazla telefon ve tablet bilgisayar başında zaman geçirmeye başladığını söyleyen Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, “Bu durum çocuklarda, herhangi bir genetik yatkınlık veya bir göz bozukluğu olmamasına rağmen göz kaymalarında artışlara neden oldu” dedi.

     Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, şaşılığın genelde çocukluk yaşlarda görüldüğünü belirtti.

    "Şaşılığı gözün bakması gereken bir yönden başka bir yöne bakması olarak nitelendirebiliriz. Şaşılığın dışa, öne, yukarı ya da çapraz kayma olarak çeşitleri vardır" diyen Dr. Doğu, şunları söyledi:

    "Doğuştan göz bozukluğu, sağlam bir gözün bozuk olduğu veya göz tembelliği olarak nitelendirdiğimiz durumlar şaşılığın sebepleridir. Görmeyi engelleyen göz kapağı düşüklüğü ve doğumsal kataraktlar da kaymanın diğer nedenlerindendir. Göz bozukluğunu düzeltmek için kullandığımız gözlükler, göz kapama dediğimiz teknikler gibi tedavi yöntemleri var. Bu tedaviler sonuç vermezse ameliyatta iyi bir çözümdür. Şaşılık ameliyatları başarılı ameliyatlardır. Ameliyat gerektiği zaman uygulanmalıdır."

    'Her 100 bin doğumdan 87'sinde göz kayması görülmektedir'

    Kaymaların çok fazla olduğu durumlarda göz kası için botoks tedavisi uygulandığını belirten Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, şu ifadeleri kullandı:

    • Şaşılığın bir genetik yatkınlığı olabilir. Ailede göz bozukluğu ve kayma olan durumlarda çocukta da olma riski artmaktadır. Bu gibi durumlarda ailelerin duyarlılığı çok önemli.
    • Aile çocuğunun gözünün kaydığından şüpheleniyorsa mutlaka bir göz doktoruna götürmeliler. Erken başlanan tedavilerde çok iyi sonuçlar almaktayız. Her 100 bin doğumdan 87’sinde göz kayması görülmektedir. Genelde hipermetrobik bozukluklarla beraber içe kaymalar, miyobik göz bozukluklarıyla da beraber dışa kaymalar daha sıklıkla görülmektedir. Doğumsal kas ve sinir gelişim bozukluklarına bağlı olarak oluşan kaymalarda meydana gelmektedir."

    'Altıncı aydan itibaren mutlaka göz kontrolü yapılmalıdır'

    Her tespit edilen şaşılığın mutlaka doktor kontrolü altında olması gerektiğini söyleyen Mehmet Bülent Doğu, "Şaşılık genelde tedavi gerektirir. Şaşılığın geçici olacağına dair bazı yanlış kanaatler var. Çocuk okul çağına geldikten sonra ameliyat bir seçenek olmadığı gibi kaymaların oluşturduğu göz tembelliğinin de tedavisi çok güç olmaktadır. Herhangi bir şikayeti olmayan çocuğa bile altıncı aydan itibaren mutlaka göz kontrolü yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

    'Pandemi döneminde şaşılık arttı'

    Koronavirüs döneminde değişen yaşam şekliyle birlikte çocukların çok fazla telefon ve tablet bilgisayar başında zaman geçirdiklerine dikkati çeken Doğu sözlerine şöyle devam etti:

    "Bu durum çocuklarda herhangi bir genetik yatkınlık veya bir göz bozukluğu olmamasına rağmen göz kaymalarında artışlara neden oldu. Çünkü göz kasları aşırı yoruldu. Aşırı yorulan göz kaslarının beyin ve sinir sistemi ilişkisi zayıfladı. Bu durumdan dolayı yeni tür bir göz kayması ortaya çıktı. Bu tür kaymaların tedavisi çok zor. Bildiğimiz göz kapaması ya da gözlük tedavileri fayda göstermiyor. Çocuklarınızı elinizden geldiği kadar tablet ve telefondan uzak tutun. Online dersin dışında çocuklarınıza daha az teknolojik aletleri verin."
    Etiketler:
    Göz, Telefon, Tablet, Çocuk, Koronavirüs
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