Mehmet Ali Erbil: Instagram’dan yürümeye başladım

Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de yayınlanan, Magazin D canlı yayınında Asiye Acar'ın sorularını yanıtladı.

Tam anlamıyla yürüyemediğini anlatan Erbil, "Dokuz ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı. Şimdi kalktık yataktan, bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık" diye konuştu.

Acar'ın "Siz aşkı seversiniz. Nedir durumlar şu an?" sorusuna esprili bir yanıt veren Mehmet Ali Erbil, "Fena gitmiyor. Instagram'dan yürüdüğüme göre kendime gelmeye başladım. Burada yürüyemiyorum bari Instagram'da yürüyeyim. Sosyal medyada yazışıyorum. Motive ediyor beni, çok güzel bir şey. Görüntülü olarak konuşuyoruz, hep iyi niyetli olarak. Sağolsunlar benim için dua ediyorlar" ifadelerini kullandı.





