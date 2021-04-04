Göç eden leylekleri tüfekle vurarak öldürdüler

Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Ahmet Okkacı, mahallede bulunan Hançalar Deresi yakınında leyleklerin beklediğini gördü. Biraz daha yaklaşan Okkacı, 2 leyleğin yerde öldüğünü gördü.

İHA'nın haberine göre göç mevsiminde olan leyleklerin telef olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Okkacı; “Bu leyleklerin kime ne zararı olur, göç mevsiminde bulunan leylekleri kim ya da kimler tarafından vurulduysa bir an önce belirlenmelidir” dedi.

Vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanan bu durumu Okkacı, sosyal medyasında paylaşarak “Doğanın güzel hayvanlarını doğa katilleri katlettiler” şeklinde tepki verdi.