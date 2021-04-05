Yüzüklerin Efendisi’nin daha önce bilinmeyen Sovyet film uyarlaması gün yüzüne çıktı

Pyatıy Kanal televizyonu, J. R. R. Tolkien’in ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesinin ilk bölümüne dayanılarak tam 30 yıl önce, 1991’de televizyon ekranlarına taşınan ve daha önce kayıp kabul edilen Sovyet yapımı televizyon filmini yayınladı.

Bildirildiği üzere film, 1991 yılında Leningrad Televizyonu’nun stüdyosunda ‘Koruyucular’ adı altında iki bölüm halinde çekildi. Film televizyon ekranlarında sadece bir kez seyircilerle buluştuktan sonra arşive kaldırıldı ve ancak geçen mart ayında Youtube’da yayınlandı.

Natalya Serebryakova’nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapımda başrolleri Valeriy Dyaçenko (Frodo), Georgiy Ştil (Bilbo), Andrey Tenetko (Aragorn), Viktor Kostetskiy (Gandalf) ve Yelena Solovey (Galadriel) paylaştı.

Filmde Aragorn’un rolünü üstlenen Andrey Tenetko, Gazeta.ru’ya demecinde Yüzüklerin Efendisi’ne dayanan bir televizyon şovu çekme fikrinin yönetmen Natalya Serebryakova'ya ait olduğunu anlattı.

Çekimin bütçe yetersizliği nedeniyle çok zor koşullarda yapıldığını söyleyen Tenetko, kostümlerin ve dekorasyon detaylarının ‘parça parça’ toplandığı bilgisini verdi:

“Örneğin, depolarda mucizevi bir şekilde bazı kostümler ve detaylar ortaya çıkarmayı başardık. İnsanlar kendilerine ait bir şeyler getirdi. Operatörler ayrıca yaratıcılık mucizeleri ortaya koymak durumunda kaldı. Evet, bütçe kısıtlıydı. Elbette ki filmdeki gibi görünmüyor, fakat biz hikayeyi anlatmaya uğraştık. Dış tasarıma odaklanmadık. Sonuçta bu film değil, bir oyundu. Filmdeki her şey gerçek olmalı, yoksa inanmazlar. Tiyatroda ise görecelikler hala mümkün.”

Tenetko, Sovyet televizyon filmi ile Peter Jackson'ın üçlemesi arasındaki başlıca farkın bir anlatıcının varlığı olduğunu vurguladı:

“Dyuşa Romanov (Sovyet ve Rus rock müzisyeni) bir şekilde olup bitenlerin atmosferini yaratıyordu. Tolkien'de olan metne ihtiyacımız vardı. Hikaye anlatıcısı sayesinde daha çok imkana sahiptik.”

O zamanlar bu türden farklı uyarlamalar olmadığı için izleyicilerin memnun kaldıklarına dikkat çeken Tenetko, “Tolkien'i sevenler bunu büyük bir zevkle kabul etti. Elbette ki her okuyucunun karakterlerden farklı beklentileri var ve bunlar her zaman örtüşmez. Fakat genel izlenim olumluydu. Eleştiriler de oldu ama o kadar fazla değil. Fakat buna benzer farklı uyarlamalar yoktu, bu nedenle tasarım ve kostümler açısından yetersiz olsa da izleyici iyi karşıladı” ifadelerini kullandı.