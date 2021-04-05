'Çok yüksek' riskli 58 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 'çok yüksek riskli' olarak belirlenen 58 il için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı getirilmişti.

Cuma günü başlayan yasak, bugün saat

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlama getirilen iller şu şekilde:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.