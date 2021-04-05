Google, Sadri Alışık için 'Doodle' hazırladı

Google, günün anlam ve önemine göre kimi zaman ünlü isimleri ya da ünlü olayları gündeme taşıdığı Doodle uygulamasında oyuncu Sadri Alışık'a yer verdi.

Teknoloji devi Google, 1995'te karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Sadri Alışık'ın 96. doğum gününe özel bir Doodle hazırladı.

© AA / Kaan Burak Şen Sadri Alışık ödülleri sahiplerine verildi sayfasını tıklayan kullanıcılar, Sadri Alışık'la ilgili içeriklere ulaşabiliyor.

Google tarafından kutlama amacıyla geçici bir süreliğine arama motoru logosu üzerinde yapılan özel değişikliklere Doodle deniyor.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştı. İlk animasyonlu Doodle, 2010 yılında İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronom Isaac Newton'un anısına yapılmıştı. İlk interaktif Doodle ise aynı yıl Japonya'!da tasarlanan video oyunu Pac-Man'in 30. yıl dönümü için hazırlanmıştı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.